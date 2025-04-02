Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ приблизились к Олешне, Зеленский превращает Украину в новый штат США, 2 апреля Армия России развивает успех в ДНР, отряд ВСУ разнесли в Шевченко, в Курской области за противником осталось всего два села, названы последствия соглашения Киева и Вашингтона — дайджест Life.ru 1 апреля, 21:07 Бойцы Армии России уничтожают позиции ВСУ на Шахтёрском направлении. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Донецкая Народная Республика, 2 апреля

Российские войска освободили Разлив. По сведениям тех, кто участвовал во взятии этого населённого пункта, на стороне Украины в обороне принимало участие большое количество поляков и наёмников из других стран. Доказательством этому служат найденные у убитых иностранные документы. Военный корреспондент Александр Коц рассказал о возможном направлении наступления ВС РФ после Разлива.

— Расположен в трёх километрах к юго-западу от ранее освобождённого Константинополя и в четырёх километрах к юго-востоку от населённого пункта Богатырь, всё ещё удерживаемого ВСУ. Вероятно, именно он станет следующей целью группировки «Восток». Российская армия продолжает методично выдавливать противника с Южно-Донецкого направления, — пояснил военкор.

Карта СВО в Донецкой Народной Республике 2 апреля 2025 года. Освобождён населённый пункт Разлив. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Не исключено, что Киев готовит своё наступление в Донбассе. «Архангел спецназа» сообщает, что в Славянск прибыло большое количество бронетехники. Дополнительные силы также заметили в Миньковке, Голубовке и Фёдоровке Второй. Авторы канала предполагают, что удар может быть нанесён у Часова Яра. Этот город нужен, чтобы в дальнейшем не потерять Константиновку и Дружковку.

Курская область, 2 апреля

Ещё 180 украинских боевиков ликвидировано в Курской области. Военный блогер Юрий Подоляка заявляет, что противник остаётся в Гуеве и Олешне. К окраинам последнего наши штурмовики уже подошли.

Карта СВО в Курской области 2 апреля 2025 года. Российская армия продвигается к Олешне. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Несмотря на оккупацию Гуева, наши военнослужащие эвакуируют оттуда мирных жителей. Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщил о спасении трёх женщин. Для того чтобы оказаться в безопасном районе, им пришлось идти пешком по лесу.

Кто на Украине не хочет мира

Журналисты American Thinker назвали те силы на Украине, которые выступают за продолжение боевых действий. Автор статьи окрестил их как «воинствующие украинские группировки, часть которых открыто исповедует неонацистскую идеологию».

— В украинском обществе всегда найдутся радикалы, которые назовут любые переговоры капитуляцией. На Украине крепнет крайне правое крыло, а эти люди — угроза демократии, — ранее говорил депутат Верховной рады Александр Мережко.

Среди тех радикалов, которые желают и дальше бороться с Москвой, выделяют батальон «Азов»*. American Thinker напоминает, что в 2018 году американским военным запретили финансировать или обучать членов этого подразделения. Сегодня они уже не неонацисты, а борцы за свободу и демократию. Владимиру Зеленскому стоит напомнить, если он действительно хочет мира, о событиях 2019 года, когда он попытался вразумить боевиков во время разведения сил в Донбассе.

🔥 Расчёт ТОС-2 «Тосочка» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

— Я — президент этой страны, мне 42-й год, я ж не лох. Я к тебе пришёл и сказал: оружие убери, — заявил тогда Зеленский в ходе беседы с радикалом из подразделения, отказавшегося выполнять приказы командования. Меньше чем через три года началась Специальная военная операция.

Как Зеленский превращает страну в колонию США

Автор польского издания Myśl Polska Кшиштоф Подгурский разобрал соглашение о полезных ископаемых между США и Украиной и пришёл к неутешительному выводу для украинцев: их страна становится полностью зависима от Вашингтона.

— Учитывая содержание документа, можно утверждать, что Украина будет вынуждена подчиниться внешним экономическим и политическим интересам, потеряв независимость и контроль над собственными ресурсами. Соглашение является фактическим шагом к превращению Украины в колонию, в которой США контролируют ключевые сектора экономики, — пишет Подгурский.

Автор обратил внимание на то, что США получают контроль над природными ресурсами Украины. Вся прибыль от их продажи будет конвертироваться в доллар и отправляться за границу. Вашингтон также будет иметь право запретить Киеву продавать ископаемые другим странам. Это говорит о полной экономической зависимости. Кроме этого соглашение не имеет срока, а изменить пункты договора можно только с разрешения США. Украина не получит даже гарантий безопасности. Похоже, что у Дональда Трампа быстрее получится сделать из остатков Украины новый штат, чем присоединить Гренландию.

* Террористическая организация, запрещённая в России

Авторы Даниил Черных