Новости СВО. Освобождён Разлив, ВС РФ берут Басовку в Сумской области, правда об участии США в боевых действиях, 1 апреля Армия России взяла новые позиции в ДНР, продвигается под Торецком, у боевиков ВСУ проблемы под Запорожьем, американцы планировали операции ВСУ — дайджест Life.ru 31 марта, 21:07 Российские войска уничтожают позиции ВСУ в районе Часова Яра. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

В России начался весенний призыв на срочную службу. Продлится он до 15 июля. Нет сомнений, что на Украине попытаются воспользоваться этим событием и начнётся распространение фейковой информации об отправке новобранцев в зону СВО. В российском Министерстве обороны заверили, что срочники не будут направляться в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. С противником здесь успешно справляются другие наши военнослужащие.

Курская область, 1 апреля

Ещё 190 украинских боевиков ликвидированы в Курской области. Возможно, кто-то из них совершал военные преступления в Судже. В освобождённом городе продолжают находить тела расстрелянных мирных жителей. Тело ещё одного мужчины было обнаружено в частном доме.

Для одних Суджа была местом трагедии, а для других способом заработка. Сообщается, что оккупанты устраивали платные экскурсии в город. Туристами становились проживающие в Сумской области. Им разрешалось даже устраивать грабежи и мародёрствовать. Поездки были даже целыми автобусами.

Украинские паблики сообщают о выходе Армии России на полное тактическое занятие Басовки в Сумской области. Значительная часть населённого пункта уже контролируется российскими бойцами. Всё это негативно сказывается на ситуации в ВСУ.

Донецкая Народная Республика, 1 апреля

Продолжаются бои внутри и в районе Торецка. ВС РФ заняли крупный укрепрайон вблизи микрорайона Химволокно. Здесь ещё в некоторых домах вылавливают вэсэушников. Кроме того, освобождён участок у шахты «Торецкая».

Карта зоны СВО 1 апреля 2025 года. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

В Часовом Яре противник опять попытался наступать. Техника и личный состав 24-й бригады ВСУ остановлены. Возможной их целью называют эвакуацию раненных во время предыдущей попытки ворваться в город. Примечательно, что противника не смутило движение по минному полю, которое и сыграло с ним злую шутку. Остатки были добиты подразделениями ВДВ.

Запорожская область, 1 апреля

Армия России ведёт наступление в Запорожской области. Расширяется зона контроля у Щербаков и Малых Щербаков. Под Степовым противник пытается контратаковать, но безуспешно. Нашим штурмовикам удалось зайти на окраины Лобкового. Здесь же ВСУ применяют FPV-дроны, способные пролетать до 50 километров.

— При удачном стечении обстоятельств существует вероятность, что украинская группировка, удерживающая позиции в районе Каменского и Орехова, окажется рассечённой надвое, что приведёт к потере устойчивости обороны и возможному оперативному охвату, — пишет «Военная хроника».

Как США участвовали в боевых действиях против РФ

Американцы наконец-то признались, что участвовали в боевых действиях на Украине против России. The New York Times утверждает, что американские офицеры планировали украинские наступления. Кроме того, шёл сбор данных для ударов по российским военнослужащим или инфраструктуре. Штаб 58-й армии в Херсонской области попал под обстрел в сентябре 2022 года. Данные о его местонахождении передали как раз из США. Также американцы поучаствовали в ударе по Севастополю.

— Партнёрство действовало в тени глубочайшего геополитического страха — что случится, если Путин посчитает это нарушением красных линий военного взаимодействия и реализует свои ядерные угрозы. История показала, как близко американцы и их союзники иногда подходили к этой красной линии, — говорится в статье.

Сообщается, что удары вглубь России тоже корректировались американцами. В целом это показывает вовлечённость США в конфликт против России, но для нас эта информация не новая, а лишь уточнение. 5 июня 2024 года президент России Владимир Путин уже говорил о западных военных на службе у Украины.

— С точки зрения наличия советников, инструкторов здесь новизны никакой нет. Они присутствуют на территории Украины. К сожалению для них, несут потери. Я знаю это наверняка, это не специально делается, но в ходе боевых действий потери возникают. Правда, в европейских странах и Штатах это предпочитают замалчивать, — заявил глава государства.

Авторы Даниил Черных