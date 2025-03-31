Следствие установило, что украинские военнослужащие могут быть причастны к убийству мирного жителя в Судже. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме. Собранные следственными органами данные позволили установить связь между украинскими военными и данным преступлением.

Петренко добавила, что следователи продолжают работать над опознанием жертвы, назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводятся допросы свидетелей. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все военнослужащие Украины, причастные к этому делу.