В Судже продолжают находить тела мирных жителей, казнённых приспешниками Зеленского
СК РФ: ВСУ причастны к убийству ещё одного мирного жителя Суджи
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Следствие установило, что украинские военнослужащие могут быть причастны к убийству мирного жителя в Судже. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме. Собранные следственными органами данные позволили установить связь между украинскими военными и данным преступлением.
Петренко добавила, что следователи продолжают работать над опознанием жертвы, назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводятся допросы свидетелей. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все военнослужащие Украины, причастные к этому делу.
Ранее житель села Гончаровка Суджанского района рассказал, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Боевики глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе.