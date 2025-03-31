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Регион
31 марта, 08:46

В Судже продолжают находить тела мирных жителей, казнённых приспешниками Зеленского

СК РФ: ВСУ причастны к убийству ещё одного мирного жителя Суджи

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rawpixel.com

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /rawpixel.com

Следствие установило, что украинские военнослужащие могут быть причастны к убийству мирного жителя в Судже. Об этом сообщила в понедельник официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Тело мужчины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме. Собранные следственными органами данные позволили установить связь между украинскими военными и данным преступлением.

Петренко добавила, что следователи продолжают работать над опознанием жертвы, назначены необходимые судебные экспертизы, а также проводятся допросы свидетелей. В ходе предварительного следствия будут установлены и привлечены к ответственности все военнослужащие Украины, причастные к этому делу.

Звери из ВСУ убили сына на глазах у матери в Судже и заставили закопать его в огороде
Звери из ВСУ убили сына на глазах у матери в Судже и заставили закопать его в огороде

Ранее житель села Гончаровка Суджанского района рассказал, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Боевики глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе.

Марина Фещенко
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