Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что её сына боевики ВСУ во время своего вторжения запытали до смерти, а позже запретили даже похоронить его на кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам женщины, её сын многократно возвращался домой весь окровавленный. Колотили по самым разным причинам — оказался не в то время не в том месте, сказал что-нибудь не то или провалил проверку кодовым словом «паляница».

«У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался», — рассказала Железнякова.

Закопать мужчину на кладбище солдаты ВСУ не разрешили. В итоге убитой горем матери пришлось хоронить беднягу в огороде в большом целлофановом пакете. Суджанка признаётся, что до последнего надеялась на приход Российской армии.

«Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: «Господи, хоть бы наши мальчики пришли!» А потом пришли в красной повязке (ВСУ носят синие и жёлтые. — Прим. Life.ru) и говорят: «Здравствуйте! Мы вам принесли мир». Спасибо», — вспоминала женщина.