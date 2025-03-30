Звери из ВСУ убили сына на глазах у матери в Судже и заставили закопать его в огороде
Суджанка рассказала, как ВСУ запытали её сына и запретили хоронить на кладбище
Жительница Суджи Евгения Железнякова рассказала, что её сына боевики ВСУ во время своего вторжения запытали до смерти, а позже запретили даже похоронить его на кладбище. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам женщины, её сын многократно возвращался домой весь окровавленный. Колотили по самым разным причинам — оказался не в то время не в том месте, сказал что-нибудь не то или провалил проверку кодовым словом «паляница».
«У него нервная система начала давать сбой. Это, наверное, после того, как дом сгорел. Врачей же не было и в течение пяти дней было плохо. Сын скончался», — рассказала Железнякова.
Закопать мужчину на кладбище солдаты ВСУ не разрешили. В итоге убитой горем матери пришлось хоронить беднягу в огороде в большом целлофановом пакете. Суджанка признаётся, что до последнего надеялась на приход Российской армии.
«Мы ждали своих каждый день. Честное слово, думали: «Господи, хоть бы наши мальчики пришли!» А потом пришли в красной повязке (ВСУ носят синие и жёлтые. — Прим. Life.ru) и говорят: «Здравствуйте! Мы вам принесли мир». Спасибо», — вспоминала женщина.
Ранее житель села Гончаровка Суджанского района рассказал, что грузинские наёмники ВСУ насиловали женщин, проживающих к населённом пункте. Боевики глумились и издевались над местным населением, а иногда устраивали расстрелы на потеху себе.
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