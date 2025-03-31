Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,2 тысячи солдат
Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 190 бойцов ВСУ, танк, бронетранспортёр и три боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, БТР, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве уточнили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ лишились свыше 71 240 военных, 403 танков, 329 боевых машин пехоты, 291 бронетранспортёров, 2238 боевых бронированных машин, 2580 автомобилей, 592 артиллерийских орудий, 53 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семи MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитной самоходной установки, десяти транспортно-заряжающих машин, 123 станций РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десяти РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерных машин разграждения, одной установки разминирования УР-77.
А ранее Life.ru сообщал, что ВСУ из последних сил пытаются удержаться в курском Гуево, однако терпят поражение. А до этого стало известно, что российские войска ликвидировали женский штурмовой отряд ВСУ.
Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin