Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,2 тысячи солдат

Российские войска за прошедшие сутки уничтожили более 190 бойцов ВСУ, танк, бронетранспортёр и три боевые бронированные машины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

«За сутки потери ВСУ составили более 190 военнослужащих, уничтожены танк, БТР, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, два артиллерийских орудия, миномёт, три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов. Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — указано в сообщении.