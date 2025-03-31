Бойцы ВСУ не оставляют безуспешных попыток удержать позиции в курском Гуево
РИАН: ВСУ не оставляют попыток удержать позиции в курском Гуево
Вооружённые силы Украины продолжают предпринимать безуспешные попытки удержать позиции в курском Гуево. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север».
«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. Life.ru) уже понимает, что Гуево они сдадут», — сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости.
По данным источника, на данный момент в Гуево дислоцируются несколько групп противника, однако под сильным натиском группировки ВС РФ они постепенно оттесняются к окраинам. При этом, как пояснил собеседник, украинское командование намерено тянет время.
Ранее житель города Суджа рассказал, что иностранные наёмники украинских ВС глумились над местным населением и насиловали женщин. По его словам, грузинские наймиты в сёлах Лебедевка и Плёхово иногда устраивали расстрелы забавы ради.
Shutterstock / FOTODOM / Marykor