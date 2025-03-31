Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 марта, 06:13

Бойцы ВСУ не оставляют безуспешных попыток удержать позиции в курском Гуево

РИАН: ВСУ не оставляют попыток удержать позиции в курском Гуево

Вооружённые силы Украины продолжают предпринимать безуспешные попытки удержать позиции в курском Гуево. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север».

«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. Life.ru) уже понимает, что Гуево они сдадут»,сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости.

По данным источника, на данный момент в Гуево дислоцируются несколько групп противника, однако под сильным натиском группировки ВС РФ они постепенно оттесняются к окраинам. При этом, как пояснил собеседник, украинское командование намерено тянет время.

ВСУ расставили пушки, танки и БТР во дворах жилых домов под Курском
ВСУ расставили пушки, танки и БТР во дворах жилых домов под Курском

Ранее житель города Суджа рассказал, что иностранные наёмники украинских ВС глумились над местным населением и насиловали женщин. По его словам, грузинские наймиты в сёлах Лебедевка и Плёхово иногда устраивали расстрелы забавы ради.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Мария Любицкая
  • Новости
  • ВСУ
  • ВС РФ
  • Ситуация в Курской области
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar