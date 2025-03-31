Вооружённые силы Украины продолжают предпринимать безуспешные попытки удержать позиции в курском Гуево. Об этом сообщил источник в группировке войск «Север».

«Сейчас там остались стрелковые подразделения, которые противник пытается вывезти. Командование (ВСУ. — Прим. Life.ru) уже понимает, что Гуево они сдадут», — сообщил собеседник в разговоре с РИА Новости.

По данным источника, на данный момент в Гуево дислоцируются несколько групп противника, однако под сильным натиском группировки ВС РФ они постепенно оттесняются к окраинам. При этом, как пояснил собеседник, украинское командование намерено тянет время.