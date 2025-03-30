ВСУ расставили пушки, танки и БТР во дворах жилых домов под Курском

Украинские военные во время вторжения в Курскую область размещали тяжёлое вооружение в частных секторах, где живут мирные люди. Об этом сообщила местная жительница, слова которой приводит пресс-служба СК РФ.

Жительница Курской области о событиях во время вторжения ВСУ. Видео © Telegram / Следком

В 2024 году в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики пригоняли свою военную технику в частные сектора, а также намеренно поджигали дома мирных жителей, предварительно забрав оттуда всё понравившееся и ценное – бытовую технику и даже мотоциклы. На кадрах беженцы рассказали, что во дворах стояли украинские пушки, танки и БТР.

«По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародёрство)», — сказано в публикации.