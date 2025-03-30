ВСУ расставили пушки, танки и БТР во дворах жилых домов под Курском
СК РФ: ВСУ под Курском промышляли мародёрством и сжигали дома мирных жителей
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Украинские военные во время вторжения в Курскую область размещали тяжёлое вооружение в частных секторах, где живут мирные люди. Об этом сообщила местная жительница, слова которой приводит пресс-служба СК РФ.
Жительница Курской области о событиях во время вторжения ВСУ. Видео © Telegram / Следком
В 2024 году в селе Мартыновка Суджанского района украинские боевики пригоняли свою военную технику в частные сектора, а также намеренно поджигали дома мирных жителей, предварительно забрав оттуда всё понравившееся и ценное – бытовую технику и даже мотоциклы. На кадрах беженцы рассказали, что во дворах стояли украинские пушки, танки и БТР.
«По указанным обстоятельствам СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 (террористический акт) и пп. «а», «в» ч. 3 ст. 356.1 УК РФ (мародёрство)», — сказано в публикации.
Ранее житель города Суджа рассказал, что иностранные наёмники украинских ВС глумились над местным населением и насиловали женщин. По его словам, грузинские наймиты в сёлах Лебедевка и Плёхово иногда устраивали расстрелы забавы ради.