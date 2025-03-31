Адепты «Святой Извечной Украины»: Почему нацистов из «Азова» боится даже Зеленский Комментируя перспективы возможного окончания СВО на Украине, российский президент Владимир Путин назвал нацистский полк «Азов»* одной из главных проблем на пути к миру, которую придётся добивать. Что сейчас представляет собой «Азов»*? 30 марта, 21:15 Неонацисты из «Азова»* стали проблемой для Украины и Зеленского лично. Коллаж © Life.ru. Фото © Getty Images /Jeff J Mitchell, © ТАСС / Jumeau Alexis / ABACA

Президент России Владимир Путин в Мурманске заявил, что на сегодняшний день реальная власть на Украине принадлежит нацистским группировкам, и первая из них — полк «Азов»*. В условиях хаоса и нелегитимности действующей власти Незалежной именно неонацистские формирования получают дополнительное оружие и набирают новых людей.

Далеко не все они подчиняются Киеву и тем более разделяют политические взгляды руководства Украины, а значит, легко могут игнорировать миротворческие усилия России и США. В таких условиях СВО может длиться ещё долго.

— Возникает вопрос: а как быть-то? Как с ними вести переговоры? — подчеркнул Владимир Путин.

Впрочем, похоже, у российского главнокомандующего есть и «план Б».

— Я ещё совсем недавно говорил: «Мы их дожмём». Есть основания полагать, что мы их добьём, — заявил президент.

Это заявление особенно важно в свете того, что на сегодняшний день тот же «Азов»* является развитой военизированной структурой и в отличие от ВСУ — с собственной жёсткой идеологией, отличающейся от официальной, государственной. Поэтому такого рода формирования представляют опасность как для России, так и для режима Зеленского.

Нацисты «Азова»* хорошо усвоили опыт своего идеологического предка — пропагандиста Йозефа Геббельса. Пиар-машина украинских последователей работает на полную мощность. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)

Что известно про «Азов»*

Бывший добробат «Азов»*, зверства которого в Донбассе были таких масштабов, что даже «международному сообществу» во главе с глобалистами пришлось признать его террористической организацией, в течение нескольких лет усилиями западных кураторов обелял репутацию и в итоге формально превратился в одно из подразделений ВСУ. Теперь он называется так: 12-я бригада специального назначения «Азов»*.

Бригада состоит как минимум из 25 подразделений, среди которых есть танковый батальон, зенитно-ракетный дивизион, бригадная артиллерийская группа, батальон с иностранными наёмниками, несколько батальонов спецназначения, снайперы, разведчики, роты медиков, дроноводов и РЭБ.

Есть даже собственная служба знаменосцев, которая отвечает за идеологию в формировании, а также за её распространение на Украине, психологическая и рекрутинговая службы, комендантская рота, а кроме этого — подразделения медийщиков/пиарщиков, не говоря о прочих вспомогательных вроде связистов и разных снабженцев.

Бойцы бригады «Азов»*. Фото © Getty Images / Pierre Crom

В совокупности всё это вполне позволяет говорить о том, что «Азов»* — хорошо вооружённая и обученная универсальная армия террористов, способная вести свою деятельность автономно, не оглядываясь на приказы из Киева, а при необходимости и развернуть пушки в его направлении.

Почему Зеленский боится «Азов»*

О том, что азовцы* часто сами выбирают себе участки фронтов и самостоятельно решают, ходить или не ходить на штурмы или оборонять то или иное село, неоднократно упоминали как наши, так и украинские медиа.

Кроме того, косвенно о привилегированном положении этого подразделения ВСУ говорит и статистка обменов пленными — украинская сторона каждый раз едва ли не с пеной у рта требует выдавать им именно азовцев*. В некоторых местных источниках утверждается, что часть таких мероприятий срывалась лишь из-за того, что среди предлагаемых к обмену отсутствовали их «побратимы». По данным украинских СМИ, с начала СВО Незалежной удалось вернуть около 100 азовцев*, при этом, по их подсчётам, ещё около 850 человек находится в плену в России.

В совокупности с мощной медийной поддержкой в виде сайтов, блогов в соцсетях, рекламы на ТВ, где всегда подчёркивается, что «Азов»* — это братство, в котором все друг за друга горой, это позволяет штатным рекрутерам успешней привлекать в свои ряды бойцов, чем остальным подразделениям ВСУ.

Украинские ТЦК хватают в «мясорубку» мужчин без всякого разбора. Видео © Telegram / Мир сегодня с «Юрий Подоляка»

Если в последние загонять население Незалежной приходится с помощью ТЦК и никаким критериям здоровья и физподготовки соответствовать не нужно ещё с 2022 года, то в первый до сих пор берут после прохождения собеседования и медкомиссии, включающей в себя разные психологические тесты. На Украине считается, что «Азов»* — это военная элита. Поэтому, если учесть, что туда попадают уже мотивированные новобранцы, можно представить, как быстро они впитывают ценности нацистской бригады.

Неоязычество и идеологическая обработка в «Азове»*

Внешне общественные мероприятия участников формирования ничем не отличаются от неонацистских — те же сборища по ночам с факелами, речёвками типа «Украина понад усэ» и различными «мистериями» — мистическими ритуалами, которые в «Азове»* проводят в чествуемые им «дни мёртвых».

Такие мероприятия обязательно сопровождает бригадная «молитва украинского националиста», которая у боевиков формирования по значимости приравнена к самому гимну Незалежной.

При этом, несмотря на упоминающиеся в ней колокола колокольни Софийского собора в Киеве (кстати, построенной гетманом-предателем Иваном Мазепой), молитва адресована не Богу, а «Святой Извечной Украине», которая раскинулась от «кавказских ветров» до «карпатских ручьёв» — именно такой географией идеального украинского государства мыслят нацисты из «Азова»*. Как построить его, тоже понятно: в молитве, а также в так называемом «декалоге» к ней говорится о «безоглядной борьбе» и ненависти к врагам «украинской державы».

Похоже, благодаря каждодневному зомбированию собственных членов неонацисты на Украине сумели также широко распространить свою символику и взгляды не только среди других подразделений ВСУ, но и среди гражданского населения — это видно из многочисленных роликов из Незалежной, когда даже её рядовые жители на различных мероприятиях прикладывают кулак к сердцу и скандируют: «Слава Украине».

Публичные мероприятия «Азова»* ничем не отличаются от мероприятий других неонацистских группировок. Фото © Сайт «Азова»*

Кто руководит «Азовом»*

Официально командует бригадой 33-летний Денис Прокопенко, тот самый Редис, которого в 2022 году взяли в плен российские войска при штурме завода «Азовсталь» в Мариуполе. Впоследствии под поручительство турецкого президента Реджепа Эрдогана его освободили, и предполагалось, что Редис будет интернирован на территории Турции до конца СВО. Однако летом 2023 года турецкие власти его почему-то отпустили и тот практически под фанфары вернулся на родину, где сразу же заявил о своём намерении продолжать воевать.

В Киеве бывшему учителю английского и параллельно футбольному хулигану жаловали квартиру в элитном жилкомплексе в центре Киева стоимостью 1,2 млн долларов. ЖК «Новопечерские Липки» — это настоящий заповедник, где живут семьи высших чинов СБУ, ГУР, НАБУ, бывшего премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, лучшие друзья президента Украины Владимира Зеленского, криминальные авторитеты и прочая богема.

Кроме того, Прокопенко вручили орден Богдана Хмельницкого III степени, медаль «За военную службу Украине», звание героя Украины и повысили в звании до полковника Национальной гвардии Украины.









Сейчас Редиса можно увидеть на фотографиях из расположения «Азова»*, где он вручает своим боевикам награды — оказывается, у бригады есть многочисленные собственные, «азовские» побрякушки.

Сколько зарабатывает «Азов»*

Стоит отметить, что часть денег на нужды формирования «Азов»*, как и прочие добробаты Незалежной, добывает с помощью донатов. Их сборы в масштабах страны поистине зашкаливающие и, судя по данным украинских СМИ, вовсе не падают, а только растут из года в год. Например, в 2024 году только три самых больших благотворительных фонда страны сумели собрать на нужды ВСУ 24,1 млрд гривен, или более 48 млрд рублей по текущему курсу. Это на 28% больше, чем годом ранее.

Есть статистика и по «Азову»*. За 2023 год, если верить командованию формирования, азовцы выманили у украинцев около 100 млн гривен (более 200 млн рублей). Этим занимается специальное подразделение — в его задачи входит производство контента, ведение соцсетей и собственно сбор.

Впрочем, вряд ли это основной или даже значимый источник средств. В 2014 году, когда «Азов»* создавался в виде добробата, за ним стоял тогдашний министр МВД Украины, крупный харьковский бизнесмен и политик Арсен Аваков**, который в тот момент спонсировал сразу несколько нацистских группировок.

Украинский олигарх Ринат Ахметов. Фото © Wikipedia / Football.ua

А летом 2023 года по ходатайству Главного следственного управления Следственного комитета России были арестованы российские активы украинского миллиардера Рината Ахметова***, в отношении которого ведётся уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ (финансирование терроризма). Российские следователи считают, что с апреля 2022 года его офшор SCM Holdings Limited спонсировал «Азов»* в том числе и за счёт средств, зарабатываемых в России. В украинских медиа по этому поводу бытует мнение, что это месть Ахметова*** за потерю «Азовстали», которая была одним из крупнейших активов украинского олигарха, однако не исключено, что финансирование осуществлялось по указке партнёров из западных стран — там у бизнесмена много имущества.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена в России. ** Внесён в перечень террористов и экстремистов. ***Признан членом экстремистского объединения.

Авторы Евгений Кузнецов