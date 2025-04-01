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1 апреля, 13:06

Удерживающая Разлив в ДНР группировка ВСУ на 90% состояла из поляков

Боец СВО Атаман: В боях за Разлив 90% украинских сил составляли польские наёмники

В боях за населённый пункт Разлив в ДНР на стороне ВСУ преимущественно принимали участие наёмники из Польши. Об этом заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Атаман.

«В ходе взятия Разлива было обнаружено то, что там очень мало было украинцев. В основном были поляки и наёмники. 90%, да, там наёмников находилось», — рассказал штурмовик в беседе с ТАСС.

Со слов российского военнослужащего, при осмотре тел убитых бойцов были найдены иностранные знаки различия, мобильные телефоны и документы, подтверждающие личность. Он также отметил, что многие украинские солдаты предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать бой до конца.

Появилось видео, как российские бойцы установили флаг РФ в Разливе после изгнания ВСУ
Появилось видео, как российские бойцы установили флаг РФ в Разливе после изгнания ВСУ

Ранее сегодня стало известно, что бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР. Этот населённый пункт находится близ посёлка городского типа Великая Новосёлка. В 2021 году там проживало около тысячи человек.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мария Любицкая
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