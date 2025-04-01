В боях за населённый пункт Разлив в ДНР на стороне ВСУ преимущественно принимали участие наёмники из Польши. Об этом заявил штурмовик 36-й гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Атаман.

«В ходе взятия Разлива было обнаружено то, что там очень мало было украинцев. В основном были поляки и наёмники. 90%, да, там наёмников находилось», — рассказал штурмовик в беседе с ТАСС.

Со слов российского военнослужащего, при осмотре тел убитых бойцов были найдены иностранные знаки различия, мобильные телефоны и документы, подтверждающие личность. Он также отметил, что многие украинские солдаты предпочитали сдаваться в плен, а не продолжать бой до конца.