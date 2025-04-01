Появилось видео, как российские бойцы установили флаг РФ в Разливе после изгнания ВСУ

Министерство обороны РФ показало видео боёв за посёлок Разлив в ДНР. Российские военные выбили силы ВСУ из населённого пункта и установили там бело-сине-красный флаг.

Бойцы ВС РФ установили флаг России в Разливе. Видео © Минобороны России

«Штурмовые подразделения 36-й гвардейской мотострелковой бригады и 430-го мотострелкового полка при поддержке артиллерии и FPV-дронов вошли и закрепились на позициях в селе Разлив в ДНР», — сообщили в министерстве.

После освобождения посёлка военные установили там российский флаг.