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Регион
1 апреля, 09:17

Бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР

Минобороны России сообщило об освобождении посёлка Разлив в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомства, взять Разлив под контроль удалось благодаря решительным и активным действия группировки войск «Восток».

Посёлок Разлив находится близ посёлка городского типа Великая Новосёлка. В 2021 году там проживало около 1000 тысячи человек.

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Ранее сообщалось, что Армия России освободила населённый пункт Днепроэнергия в ДНР всего за час. При этом украинские беспилотники наносили удары по своим же отступающим войскам. Также Life.ru писал, что десант «северян» взял первое село после прорыва в Сумскую область из Суджи.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Никита Никонов
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