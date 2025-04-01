Бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР

Российские военные освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.

Как отметили в оборонном ведомства, взять Разлив под контроль удалось благодаря решительным и активным действия группировки войск «Восток».