Бойцы «Востока» решительной атакой освободили Разлив в ДНР
Минобороны России сообщило об освобождении посёлка Разлив в ДНР
Российские военные освободили населённый пункт Разлив в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 1 апреля сообщила пресс-служба Министерства обороны РФ.
Как отметили в оборонном ведомства, взять Разлив под контроль удалось благодаря решительным и активным действия группировки войск «Восток».
Посёлок Разлив находится близ посёлка городского типа Великая Новосёлка. В 2021 году там проживало около 1000 тысячи человек.
Ранее сообщалось, что Армия России освободила населённый пункт Днепроэнергия в ДНР всего за час. При этом украинские беспилотники наносили удары по своим же отступающим войскам. Также Life.ru писал, что десант «северян» взял первое село после прорыва в Сумскую область из Суджи.
ТАСС / Алексей Коновалов