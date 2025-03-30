Армия России освободила населённый пункт Днепроэнергия в ДНР всего за час
Снайпер с позывным Коваль: Российские военные зачистили Днепроэнергию за час
Российские военные провели стремительную операцию по освобождению населённого пункта Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил РИА «Новости» снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Коваль, на зачистку территории потребовался всего один час.
«Задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новосёлки и маршем 10 км дойти до населённого пункта Днепроэнергия», — сообщил боец.
Он также раскрыл шокирующие подробности операции: украинские беспилотники наносили удары по своим же отступающим войскам. Российским штурмовикам пришлось под огнём дронов эвакуировать сдавшихся в плен солдат противника.
Напомним, об освобождении Днепроэнергии стало известно 12 марта. Кроме того, Российские военные освободили населённый пункт Новомарково в ДНР.
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