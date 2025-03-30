Российские военные провели стремительную операцию по освобождению населённого пункта Днепроэнергия в Донецкой Народной Республике (ДНР). Как сообщил РИА «Новости» снайпер 40-й бригады морской пехоты ВС РФ с позывным Коваль, на зачистку территории потребовался всего один час.

«Задача у нас была 10 марта выдвинуться с Великой Новосёлки и маршем 10 км дойти до населённого пункта Днепроэнергия», — сообщил боец.

Он также раскрыл шокирующие подробности операции: украинские беспилотники наносили удары по своим же отступающим войскам. Российским штурмовикам пришлось под огнём дронов эвакуировать сдавшихся в плен солдат противника.