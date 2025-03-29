Готовят новое мясо? На технике ВСУ заметили необычный тактический знак
«Военная хроника»: ВСУ начали наносить на военную технику новый тактический знак
ВС Украины начали наносить на военную технику новый тактический знак — квадрат с тремя направленными вверх стрелками. Об этом сообщает телеграм-канал «Военная хроника».
«Новый тактический знак на бронетехнике ВСУ — три стрелки, направленные вверх в квадрате — замечен на технике 24-й ОМБр западнее Часова Яра», — говорится в публикации.
Тактические знаки ВСУ имеют несколько функций. В первую очередь они нужны для того, чтобы отличать своих от чужих и снизить вероятность дружественного огня. Во-вторых, с их помощью можно определить к какому подразделению принадлежит техника. Также не исключено, что так противник может обозначать «новое мясо» .
Как говорится в сообщении, они могут помечать новую штурмовую группу, которая, например, будет задействована в новом тактическом решении или очередной наступательной операции — знак в виде треугольника наносился на технику группировки, вторгнувшейся в Курскую область в прошлом году. А ещё нельзя исключать, что отметка преследует цель сбить с толку российских военнослужащих.
Ранее стало известно, что ВСУ несколько раз за минувшие сутки нанесли удар по энергетической инфраструктуре в Белгородской области. В качестве целей для атак противник выбирал подстанции и трансформаторы. В общей сложности за день было зафиксировано пять атак по энергетике российского региона.
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