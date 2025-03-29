ВСУ несколько раз ударили по электросетям и подстанциям в Белгородской области

В Министерстве обороны России добавили, что в 10:34 по московскому времени была зафиксирована атака украинского беспилотника на 110-киловольтную подстанцию Красная Яруга, принадлежащую филиалу ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго», в результате которой был значительно повреждён трансформатор.

Позже, в 13:45, в Белгородской области также произошла атака дрона, в результате которой трансформатор был повреждён, что привело к отключению комплектной трансформаторной подстанции и прекращению электроснабжения для потребителей. В 17:03 в той же области в результате атаки украинского БПЛА произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, что обесточило более 1100 бытовых потребителей в Грайворонском районе. Вечером в пятницу, в 18:07, ещё один украинский дрон атаковал высоковольтную линию Борисовка – Красная Яруга, что также привело к отключению и прекращению электроснабжения для более чем 8 тысяч бытовых потребителей в Борисовском районе.