Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили более 180 военных. Также уничтожены два БТР и четыре ББМ. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Общие потери ВСУ в Курской области в Курской области составляют более 71420 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 БТР, 2242 ББМ, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 7 MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину) и 2583 автомобиля.