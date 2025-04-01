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1 апреля, 11:35

Потери ВСУ в Курской области пополнились 180 фамилиями

Минобороны: Потери ВСУ в Курской области за сутки превысили 180 военных

Потери ВСУ в Курской области за последние сутки составили более 180 военных. Также уничтожены два БТР и четыре ББМ. Об этом 1 апреля сообщили в Министерстве обороны России.

Потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России

Потери ВСУ в Курской области. Фото © Минобороны России

«За сутки потери ВСУ составили более 180 военнослужащих, уничтожены два бронетранспортёра, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, квадроцикл и два пункта управления БПЛА», — проинформировали в оборонном ведомстве.

Общие потери ВСУ в Курской области в Курской области составляют более 71420 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 БТР, 2242 ББМ, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки РСЗО (13 HIMARS и 7 MLRS американского производства), 26 пусковых установок ЗРК, ЗСУ, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники (23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин, командно-штабную машину) и 2583 автомобиля.

Курское приграничье устлано сотнями тел брошенных бойцов ВСУ, которые разлагаются там месяцами
Курское приграничье устлано сотнями тел брошенных бойцов ВСУ, которые разлагаются там месяцами

Ранее военкоры показали зловонное складище трупов бойцов ВСУ, брошенных под Суджей. По их словам, на записи запечатлён украинский опорный пункт, который осуществлял логистическую поддержку между границами.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Никита Никонов
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