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1 апреля, 08:25

Курское приграничье устлано сотнями тел брошенных бойцов ВСУ, которые разлагаются там месяцами

ТАСС: Бойцы ВСУ бросили сотни тел своих сослуживцев в курском приграничье

Бойцы ВСУ бросили сотни тел своих сослуживцев в курском приграничье, которые разлагаются там месяцами. Об этом сообщил командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай.

«Несколько сотен тел были просто брошены ВСУ в приграничных населённых пунктах Курской области», — рассказал Валдай в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что в населённом пункте Ольговка Суджанского района до сих пор остаются не менее двух сотен тел. Часть брошена прямиком на улицах, ещё часть сосредоточена у леса, через который ВСУ предпринимали попытку к отступлению. При этом российские военнослужащие стараются по возможности эвакуировать найденные тела с линии фронта.

По словам бойца, аналогичная ситуация складывается в населённых пунктах Малая Локня и Казачья Локня, где брошенные тела разлагаются месяцами.

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Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут тяжёлые потери под натиском ВС РФ под Суджей в Курской области. Российские военные достигли тактических успехов в районе села Гуево и продвигаются в направлении хутора Олешня.

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Shutterstock / FOTODOM / Maxim Minaev

Мария Любицкая
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