Бойцы ВСУ бросили сотни тел своих сослуживцев в курском приграничье, которые разлагаются там месяцами. Об этом сообщил командир десантно-разведывательного контртеррористического батальона с позывным Валдай.

«Несколько сотен тел были просто брошены ВСУ в приграничных населённых пунктах Курской области», — рассказал Валдай в беседе с ТАСС.

Он уточнил, что в населённом пункте Ольговка Суджанского района до сих пор остаются не менее двух сотен тел. Часть брошена прямиком на улицах, ещё часть сосредоточена у леса, через который ВСУ предпринимали попытку к отступлению. При этом российские военнослужащие стараются по возможности эвакуировать найденные тела с линии фронта.

По словам бойца, аналогичная ситуация складывается в населённых пунктах Малая Локня и Казачья Локня, где брошенные тела разлагаются месяцами.