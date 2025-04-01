«Просто чудо»: Пленный боец ВСУ рассказал, как россияне дважды спасли ему жизнь на СВО

Пленный ВСУ назвал настоящим чудом то, что российские военнослужащие помогают украинским бойцам, которые сдаются в плен, выйти в тыл. Об этом заявил боец 80-й бригады ВСУ Евгений Орловский.

Мужчина оказался в российском плену 10 марта, когда он находился в курском приграничье. За несколько дней до этого позиции украинцев были разрушены артиллерийским снарядом. Примерно три дня выжившие пытались выбраться из-под завалин, но безуспешно.

«А потом мы услышали голос: «Хочешь жить — выходи!». Жить, поверьте, хотелось очень сильно... Мы ответили, что не можем выйти — нас просто закопало. Тогда ваши солдаты начали нас откапывать. И, как по мне, это было настоящее чудо. Такое словами не передать», — сказал Орловский в беседе с «Лентой.ру».

Орловский признался, что жизнь российские военные ему спасли уже во второй раз. В первый раз — когда его «вытащили из больницы», а затем, провели в лес для укрытия.