«Просто чудо»: Пленный боец ВСУ рассказал, как россияне дважды спасли ему жизнь на СВО
Боец ВСУ Орловский: Настоящее чудо, что ВС России спасают нам жизнь под Курском
Пленный ВСУ назвал настоящим чудом то, что российские военнослужащие помогают украинским бойцам, которые сдаются в плен, выйти в тыл. Об этом заявил боец 80-й бригады ВСУ Евгений Орловский.
Мужчина оказался в российском плену 10 марта, когда он находился в курском приграничье. За несколько дней до этого позиции украинцев были разрушены артиллерийским снарядом. Примерно три дня выжившие пытались выбраться из-под завалин, но безуспешно.
«А потом мы услышали голос: «Хочешь жить — выходи!». Жить, поверьте, хотелось очень сильно... Мы ответили, что не можем выйти — нас просто закопало. Тогда ваши солдаты начали нас откапывать. И, как по мне, это было настоящее чудо. Такое словами не передать», — сказал Орловский в беседе с «Лентой.ру».
Орловский признался, что жизнь российские военные ему спасли уже во второй раз. В первый раз — когда его «вытащили из больницы», а затем, провели в лес для укрытия.
«Они могли просто оставить нас там, могли расстрелять. Или даже просто не заметить в пылу боя — ведь пуля дура», — заключил военопленный.
А ранее Life.ru сообщал о том, что ВСУ из последних сил пытаются удержаться в курском Гуево, однако терпят поражение. А до этого стало известно, что российские войска ликвидировали женский штурмовой отряд ВСУ.
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