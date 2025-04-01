Российский десантник исполнил последнюю просьбу матери погибшего солдата ВСУ

Российский десантник исполнил просьбу матери убитого в Курской области военнослужащего ВСУ по имени Сергей Будко. При себе у украинца был листок с письмом, в котором пожилая женщина умоляла сообщить ей о судьбе сына. Пенсионерка рассчитывала, что послание попадёт к сослуживцам бойца, но судьба распорядилась иначе, и письмо оказалось в руках военного ВС РФ.

Десантник позвонил по указанному номеру. Трубку взяла не сама мать, а её односельчанка. Российский военнослужащий тактично сообщил ей о гибели Сергея. Он узнал, что украинский солдат родом из Полтавской области, и ему было около 40 лет.

«У кого этот листочек был, он остался лежать у нас на земле. Нашли, решили уведомить, что листочек найден» — произнёс десантник.

Разговор десантника с жительницей Украины. Видео © Telegram / «Россия — это я!»

Солдат попросил женщину сообщить матери о случившемся. Та в ответ поблагодарила российского военного, с трудом сдержав слёзы.