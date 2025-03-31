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Регион
31 марта, 16:38

«Россия дала мне всё»: Обрусевший итальянец рассказал, как помогает бойцам в зоне СВО

SHOT: Крестившийся в России итальянец помогает отправлять гумпомощь бойцам СВО

Гражданин Италии переехал в Россию, крестился, сменил имя на Владимир. Теперь волонтёр Народного полка «Золотые руки ангела» с позывным Тото помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщает SHOT.

Итальянец рассказал, как помогает собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Тото приехал в Челябинск 12 лет назад, там он познакомился с будущей супругой. Владимир набил себе татуировку с российским триколором, гербом Советского Союза и православным крестом. В настоящее время итальянец делает волокуш и передаёт Народному фронту для бойцов на передовой.

Тото называет Россию второй родиной. По его словам, в этой стране дружелюбные люди, хорошие условия, никогда не было и нет никаких проблем. Волонтёр дополнил, что война необходима только европейским олигархам, а России и итальянскому народу она не нужна.

«Я был увлечён политикой, потому что в Европе говорят: в России диктатура. Я хожу, где хочу, и никогда у меня нет проблем. У меня есть семья, жена, сын, дедушка, и у меня ноль проблем», — отметил итальянец.

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А ранее Life.ru писал, что журналист из Италии стал гражданином РФ. Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters работал в нашей стране с 2022 года и рассказывал западным обывателям всю правду о происходящем в зоне СВО.

Обложка ©

SHOT

Дарья Нарыкова
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