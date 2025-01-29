«Моё будущее здесь»: Итальянский журналист стал гражданином России

Шеф-редактор итальянской редакции International Reporters и военный корреспондент Андреа Лучиди получил российский паспорт. Он работал в России с 2022 года и рассказывал западным обывателям всю правду о происходящем в зоне СВО. Кадрами торжественной церемонии вступления в гражданство РФ поделилась представитель МВД РФ Ирина Волк.

Журналист из Италии стал гражданином РФ. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В Европейском союзе сказали, что я иностранный агент, пропагандист, просто потому что я работаю в России как журналист. И когда там хотели ввести санкции против меня, я подумал, что раз я работаю в России, то надо менять гражданство. В России можно работать, моё будущее здесь, как и всех людей, которые любят свободу», — рассказал журналист.

Он закончил Санкт-Петербургский госуниверситет и нашёл себя в журналистике. Лучиди освещал спецоперацию, снимал репортажи для итальянского телеканала и для российских СМИ, ему удалось побывать во всех новых регионах РФ. Летом 2024 года корреспондент принял решение обосноваться с семьёй в Воронеже, тогда же он обратился к президенту России Владимиру Путина с просьбой о предоставлении российского гражданства.