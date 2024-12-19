Итальянский журналист Андреа Лучиди, который с 2022 года проживает в России, после прямой линии и пресс-конференции президента Владимира Путина заявил, что в России он работает свободно, без ограничений и цензуры. Как военный корреспондент он освещает ход специальной военной операции. В ноябре Лучиди обратился к президенту с просьбой предоставить ему гражданство РФ, а уже в начале декабря собрал и подал все документы.

«Я работаю в России как журналист с 2022 года, и всё это время здесь я работал свободно, без проблем, без цензуры, без ничего. Проблемы у меня только в Европейском союзе. Они сказали, что я агент российской пропаганды, я пропагандист, я иностранный агент Кремля. Почему? Просто потому, что я здесь, и я даю итальянской аудитории реальную и объективную ситуацию в Донбассе и в России», — рассказала Лучиди в беседе с ТАСС.

Андреа отметил, что планировал задать вопрос Владимиру Путину о получении гражданства и рассказать о преследованиях в Италии, с которыми сталкиваются журналисты, поддерживающие Россию.

«Они говорят об итальянской политике, например, о премьер-министре Джордже Мелони, что наш премьер-министр не хороший, нужен лучший премьер-министр. И есть люди сегодня, которые сказали, что не нужен лучший премьер-министр, нужен Владимир Путин», — говорит он.

Лучиди признался, что ранее ряд итальянских СМИ распространили информацию о том, что журналист получает деньги в криптовалюте за поддержку России и является «агентом Кремля». Более того, некоторые европейские страны настроены против него настолько враждебно, что могут ввести против итальянца санкции, которые будут мешать с рабочими поездками за рубеж.