Британский журналист, задавший провокационный вопрос Путину, убежал с прямой линии

Британский журналист NBC Кир Симмонс сбежал во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, после того, как задал ему вопрос. Видео «побега» показал журналист Павел Зарубин в своём Telegram.

Британский журналист, задавший вопрос Путину, выбежал с прямой линии. Видео © Telegram /ЗАРУБИН

Симонс покидал конференцию с рюкзаком в руке. Представитель иностранного СМИ на видео буквально убегает из зала.

«Можно, конечно, всегда сказать, что он поторопился на свой прямой эфир. Но — каждый пусть делает выводы сам», — иронично подписал публикацию Зарубин.

Сам же Симмонс позже уточнил, что действительно ушёл с мероприятия для того, чтобы успеть на свой собственный прямой эфир.