Британский журналист, задавший провокационный вопрос Путину, убежал с прямой линии
Зарубин: Журналист NBC Симмонс убежал с прямой линии с Путиным
Британский журналист Кир Симмонс. Обложка © kremlin.ru
Британский журналист NBC Кир Симмонс сбежал во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, после того, как задал ему вопрос. Видео «побега» показал журналист Павел Зарубин в своём Telegram.
Британский журналист, задавший вопрос Путину, выбежал с прямой линии. Видео © Telegram /ЗАРУБИН
Симонс покидал конференцию с рюкзаком в руке. Представитель иностранного СМИ на видео буквально убегает из зала.
«Можно, конечно, всегда сказать, что он поторопился на свой прямой эфир. Но — каждый пусть делает выводы сам», — иронично подписал публикацию Зарубин.
Сам же Симмонс позже уточнил, что действительно ушёл с мероприятия для того, чтобы успеть на свой собственный прямой эфир.
Напомним, Кир Симмонс задал провокационный вопрос во время прямой линии президента России Владимира Путина. Глава государства же уверенно ответил британскому представителю СМИ. Для этого он использовал выражение писателя Марка Твена.