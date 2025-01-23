Раввин Борода заявил, что уехавшие в Израиль из-за СВО евреи вернулись в Россию

В Россию вернулись евреи, которые сбежали в Израиль после начала спецоперации. Об этом сообщил на пресс-конференции президент Федерации еврейский общин России раввин Александр Борода. Он добавил, что обострение палестино-израильского конфликта ещё больше подтолкнуло евреев к переезду в РФ.

«Была некая активность по отъезду в Израиль с началом СВО, небольшое количество уехали, и по факту все вернулись. Потом были события в Израиле, связанные с 7 октября, с открытой войной с ХАМАС. И я бы сказал, что в Россию приехало даже больше евреев, чем уехало в начале СВО», — отметил Борода.

По его словам, нет никакого массового оттока еврейского населения из России, многие уезжают в Израиль на время, чтобы получить там гражданство и вернуться. Раввин добавил, что община помогает создать для евреев благоприятную атмосферу, что, в том числе становится причиной возвращения граждан в РФ.