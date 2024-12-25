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25 декабря, 13:42

«Это высшая награда!» Немецкий боец СВО стал россиянином

Гражданин ФРГ получил паспорт России, участвуя в защите Донбасса с 2014 года

В ДНР гражданин Германии Эрих Битерманн получил российский паспорт. Он давно мечтал переехать в Россию и не смог остаться в стороне, когда Донбасс оказался под украинскими обстрелами в далёком 2014 году. Мужчина пошёл добровольцем защищать дончан и сейчас дослужился до командира расчёта. Об этом рассказала представитель МВД РФ Ирина Волк.

Гражданин ФРГ получил российский паспорт. Видео © Telegram / Ирина Волк

«После вхождения ДНР в состав России гражданин Германии решил подписать контракт с Минобороны РФ. Это позволило подать документы для приобретения российского гражданства в упрощённом порядке. В составе подразделения Минобороны России он участвовал в освобождении нескольких населённых пунктов и в настоящее время является командиром расчёта», — пояснила она.

Битерманн признался, что у него русские корни и он не считает себя немцем. В его планах – после завершения СВО помогать восстанавливать мирную жизнь на Донбассе, уезжать обратно в Германию мужчина не планирует. По словам Битерманна, получение российского паспорта стало для него высшей наградой.

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Обложка ©

Telegram / Ирина Волк

Татьяна Миссуми
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