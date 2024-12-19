МВД поможет получить гражданство РФ супругам из Италии, обратившимся к Путину

Супругам из Италии, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о российском гражданстве, окажут необходимую помощь. Просьбу Патриции Безереди и Виктора Биндаса ещё раз изучат специалисты миграционного подразделения. Они также примут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать правовой статус в РФ.

«ГУВМ МВД России оказывает содействие семейной паре из Италии в урегулировании её правового статуса в России. Для разрешения сложившейся ситуации супруги приглашены на повторный приём, который запланирован на 19 декабря», — рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram.

В министерстве рассказали, что изначально итальянская пара приехала в Россию в октябре 2024 года с туристической целью. Супруги решили оформить разрешение на временное проживание в стране, однако у Патриции к тому моменту был недействительный паспорт. Это помешало ей подать заявление.