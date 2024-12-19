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19 декабря, 11:58

МВД поможет получить гражданство РФ супругам из Италии, обратившимся к Путину

Ирина Волк: МВД РФ оказывает содействие паре из Италии в получении гражданства

Супругам из Италии, которые обратились к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом о российском гражданстве, окажут необходимую помощь. Просьбу Патриции Безереди и Виктора Биндаса ещё раз изучат специалисты миграционного подразделения. Они также примут меры, чтобы помочь семейной паре оформить необходимые документы и урегулировать правовой статус в РФ.

«ГУВМ МВД России оказывает содействие семейной паре из Италии в урегулировании её правового статуса в России. Для разрешения сложившейся ситуации супруги приглашены на повторный приём, который запланирован на 19 декабря»,рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своём Telegram.

В министерстве рассказали, что изначально итальянская пара приехала в Россию в октябре 2024 года с туристической целью. Супруги решили оформить разрешение на временное проживание в стране, однако у Патриции к тому моменту был недействительный паспорт. Это помешало ей подать заявление.

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В итоге супружеская пара обратилась за помощью к президенту. Они направили обращение на программу «Итоги года с Владимиром Путиным». Это, кстати, не единственная просьба со стороны иностранцев. Очень много граждан Евросоюза обращались на горячую линию с просьбой помощи в получении гражданства РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / M-Production

Наталья Афонина
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