«Бесконечно молился»: Российский боец рассказал, как 30 км нёс на себе двух раненых товарищей

Журналисты смогли разыскать российского военного с позывным Юфи (ранее сообщалось, что его позывной Юфер), который прошёл 30 километров под обстрелами врага и вытащил двоих раненых товарищей. Оказалось, что свой подвиг боец смог совершить несмотря на то, что и сам получил ранение. Герой рассказал детали истории.

Выяснилось, что операция по спасению готовилась целый месяц. Юфи и его напарник планировали эвакуацию бойца с позывным Дробыш, который находился в зоне активного воздействия вражеских БПЛА. Чтобы рассчитать безопасное время для выхода, Юфи вёл специальный дневник, фиксируя график полётов украинских дронов. Возможность для эвакуации появилась только в начале февраля, когда опустился густой туман.

Однако во время операции ВСУ сбросили боеприпас с дрона. Юфи получил осколочные ранения, а его напарник подорвался на мине. В результате боец в одиночку, превозмогая боль, поочерёдно нёс обоих раненых.

«Я бесконечно молился, чтобы туман не рассеялся. У нас было около полутора часов — и за это время я, не останавливаясь, нёс каждого из них, сколько хватало сил», — вспоминает Юфи в беседе с RT.

Сейчас, уже после всего пережитого, он с улыбкой рассказывает, как Дробыш, находясь у него за спиной, паниковал, постоянно думая, что видит дроны. Юфи признал, что ему и самому было страшно, а товарища приходилось успокаивать матерной бранью.

Сейчас оба спасённых бойца находятся на гражданке, а Юфи продолжает службу. Дробыш уже связался со своим спасителем и поблагодарил его.

«Он сказал: «Спасибо, брат! Моя жена поставила за тебя свечку в церкви», — поделился Юфи.

До этого боец служил механиком и штурмовиком, но осознал, что его призвание — спасать людей. Сослуживцы подтверждают это. Сам он говорит, что для него важно, чтобы павшие товарищи были похоронены на родине — это приносит ему облегчение.