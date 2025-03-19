«Не было сил даже открыть тушёнку»: Боец СВО Механик неделю полз к своим с раздробленной ногой

Российский военнослужащий с позывным Механик (Иван Федосеев) получил тяжёлое ранение и неделю пробирался через лес к своим позициям, чтобы не попасть в плен к ВСУ. Мужчина передвигался только ночью, так как днём в небе работали вражеские дроны. Из еды с собой у него было только пять фруктовых батончиков, которые приходилось растягивать. Жажду приходилось утолять снегом.

«Я уже потерял счёт дням, когда наткнулся на блиндаж. Там лежал труп, рядом — бронежилет и банка тушёнки, я обрадовался, что наконец-то нормально поем. Но у меня не хватило сил открыть её. И я пополз дальше, потому что блиндаж был сильно разбит и не годился для укрытия», — вспоминает 42-летний российский военнослужащий со Ставрополья в беседе с RT.

Иван рассказал, что его подразделение получило задание закрепиться на позиции противника. Во время выполнения задачи их засекли вражеские дроны, начался обстрел. Мужчина получил ранение, раздробившее ногу, но смог укрыться в лесу. Он пытался связаться со своими, однако рация не работала.

Неделю военный полз по лесу, питаясь фруктовыми батончиками и снегом. Когда силы почти покинули его, подоспели сослуживцы, которые оказали ему первую помощь и помогли добраться до госпиталя.

Сейчас Иван находится в больнице в Ростовской области. Ему ампутировали обе ноги: одну из-за ранения, другую — из-за обморожения. Мужчина признаётся, что уже не верил в спасение, но рад, что выжил, и готов к долгому лечению и реабилитации.