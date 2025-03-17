«Попал под «Точку У» — не ставь на себе точку»: Потерявший ноги боец СВО стал чемпионом по пауэрлифтингу
Ветеран СВО, потерявший ноги после удара ВСУ, стал чемпионом по пауэрлифтингу
Ветеран СВО, потерявший ноги после ракетного удара ВСУ, стал чемпионом по пауэрлифтингу. Сейчас он готовится к Паралимпиаде, сообщает SHOT.
Ринат Васильев, потерявший обе ноги на СВО, рассказал, как занялся пауэрлифтингом. Видео © SHOT
Ринату Васильеву 31 год, он кавалер ордена Мужества, награждён медалью «За отвагу». Десять лет боец служил России. На СВО ушёл сразу же, в 2022 году. Но в первые дни после успешно выполненного боевого задания по лагерю наших военных под Мелитополем прилетела украинская ракета. Ринат потерял обе ноги, больше трёх литров крови и полгода провёл в госпитале. Однако боец с железной волей не сдался и сразу после возвращения на гражданку занялся спортом.
Сейчас Ринат тренируется минимум по три раза в неделю на улице и в зале, жмёт 125 килограммов, хотя даже один шаг даётся ему с трудом. У тяжелоатлета сейчас самые простенькие протезы. Несмотря на трудности, спортсмен уже вышел на новый уровень. Он трижды стал чемпионом Москвы и уже начал готовиться к Паралимпиаде.
В планах у бойца выполнить норматив мастера спорта и купить новые, технологичные протезы, чтобы покорить ещё большие вершины. «Попал под «Точку У» — не ставь на себе точку», — улыбаясь, говорит Ринат.
SHOT