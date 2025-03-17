«Попал под «Точку У» — не ставь на себе точку»: Потерявший ноги боец СВО стал чемпионом по пауэрлифтингу

Ветеран СВО, потерявший ноги после ракетного удара ВСУ, стал чемпионом по пауэрлифтингу. Сейчас он готовится к Паралимпиаде, сообщает SHOT.

Ринат Васильев, потерявший обе ноги на СВО, рассказал, как занялся пауэрлифтингом. Видео © SHOT

Ринату Васильеву 31 год, он кавалер ордена Мужества, награждён медалью «За отвагу». Десять лет боец служил России. На СВО ушёл сразу же, в 2022 году. Но в первые дни после успешно выполненного боевого задания по лагерю наших военных под Мелитополем прилетела украинская ракета. Ринат потерял обе ноги, больше трёх литров крови и полгода провёл в госпитале. Однако боец с железной волей не сдался и сразу после возвращения на гражданку занялся спортом.

Сейчас Ринат тренируется минимум по три раза в неделю на улице и в зале, жмёт 125 килограммов, хотя даже один шаг даётся ему с трудом. У тяжелоатлета сейчас самые простенькие протезы. Несмотря на трудности, спортсмен уже вышел на новый уровень. Он трижды стал чемпионом Москвы и уже начал готовиться к Паралимпиаде.