«Слава России!» Окружённый командир Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с отрядом ВСУ
Окружённый командир ВС РФ Бульдозер подорвал себя гранатой с отрядом ВСУ у Суджи
Военнослужащий ВС РФ с позывным Бульдозер. Обложка © Телеграм / RT на русском
Командир разведроты Валерий с позывным Бульдозер совершил подвиг во время освобождения Суджанского района Курской области. Он взорвал себя гранатой вместе с украинскими бойцами, которые окружили его и попытались взять в плен. Об этом рассказал брат героя в беседе с журналистом RT.
Валерий со своей группой попал в окружение в ноябре 2024 года, когда выполнял боевое задание. Он и его сослуживцы отстреливались до последнего и нанесли значительный урон противнику. В какой-то момент выжившим остался только Валерий, силы были неравны, и враг вплотную подошёл к нему. По словам брата, Валерий всегда говорил, что живым противнику не сдастся, так и случилось.
«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — сказал боец по рации, после чего совершил подрыв, подпустив к себе украинских военных.
У мужчины осталась жена. Защищать родину он ушел добровольцем и был зачислен в 155-ю бригаду морской пехоты.
Ранее президент России Владимир Путин не смог сдержать эмоций после рассказа матери погибшего бойца СВО, который пошёл на подвиг ради своих товарищей. Женщина поведала главе государства, что её сын взял огонь на себя, чтобы обозначить точку противника. Он героически отправился на выполнение задания, хотя понимал, что это «дорога в один конец».