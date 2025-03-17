«Слава России!» Окружённый командир Бульдозер подорвал себя гранатой вместе с отрядом ВСУ

Командир разведроты Валерий с позывным Бульдозер совершил подвиг во время освобождения Суджанского района Курской области. Он взорвал себя гранатой вместе с украинскими бойцами, которые окружили его и попытались взять в плен. Об этом рассказал брат героя в беседе с журналистом RT.

Валерий со своей группой попал в окружение в ноябре 2024 года, когда выполнял боевое задание. Он и его сослуживцы отстреливались до последнего и нанесли значительный урон противнику. В какой-то момент выжившим остался только Валерий, силы были неравны, и враг вплотную подошёл к нему. По словам брата, Валерий всегда говорил, что живым противнику не сдастся, так и случилось.

«Будем жить! Слава России! Взрываю гранату», — сказал боец по рации, после чего совершил подрыв, подпустив к себе украинских военных.

У мужчины осталась жена. Защищать родину он ушел добровольцем и был зачислен в 155-ю бригаду морской пехоты.