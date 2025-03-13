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13 марта, 13:35

В Госдуме призвали присвоить Судже особое звание в память о подвиге освободителей

Депутат Журавлёв: Судже следует присвоить особое звание

Освобождённая Суджа. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Освобождённая Суджа. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

В Госдуме призвали дать городу Судже Курской области особое звание, ведь этот населённый пункт стал символом сопротивления оккупации. С таким предложение выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

Он отметил, что операция ВС РФ по освобождению Суджи была тяжёлой и сложной, враг цеплялся за каждый дом. Лишь благодаря неимоверным усилиям российских солдат противника удалось изгнать.

«В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск», — приводит слова Журавлёва РИА «Новости».

Парламентарий призвал сохранить Суджу в военной истории России. Журавлёв напомнил, что некоторые моменты СВО уже увековечены, так Мелитополю и Мариуполю присвоены звания городов воинской славы.

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Напомним, ранее сегодня Минобороны сообщило об освобождении Суджи. Кроме того, подразделениями группировки войск «Север» в ходе наступательных действий за минувшие сутки были освобождены населённые пункты Меловой и Подол. Взятие города стало возможным благодаря, в том числе героической операции «Поток»: 800 бойцов ВС РФ шесть дней пробирались в тыл противника по газопроводной трубе в Суджу. Позже ведомство показало видео из Суджи.

Никита Никонов
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