В Госдуме призвали присвоить Судже особое звание в память о подвиге освободителей

В Госдуме призвали дать городу Судже Курской области особое звание, ведь этот населённый пункт стал символом сопротивления оккупации. С таким предложение выступил первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев (партия «Родина»).

Он отметил, что операция ВС РФ по освобождению Суджи была тяжёлой и сложной, враг цеплялся за каждый дом. Лишь благодаря неимоверным усилиям российских солдат противника удалось изгнать.

«В память об этом и Судже, думаю, следует носить особое звание, по которому потомки могли бы вспоминать о нынешних ратных подвигах российских войск», — приводит слова Журавлёва РИА «Новости».