Владимир и Егор, срочники из Свердловской области, освободившиеся из украинского плена, поделились своими ужасными воспоминаниями о зверствах, которые они наблюдали в отношении российских военнослужащих. Проведя семь месяцев в плену под Суджей, они стали свидетелями многочисленных казней, организованных бойцами ВСУ.

Как рассказал один из бывших пленных, украинские военнослужащие изначально не верили в то, что он является срочником. Поскольку документы были утрачены, подтвердить свой статус не представлялось возможным, что в конечном итоге привело к жестоким избиениям и допросам.

«Я не знаю, почему они мне в итоге поверили, допрашивали нас три раза. Мы слышали, что они не могли решить, оставлять нас в живых или нет, связывались по рации с кем-то, и один в итоге сказал: «Оставляй, в обменный фонд пойдут», — приводит RT военного.

Освобождённые также отметили, что контрактники сталкивались с особенно жестоким обращением со стороны украинских военных. Таких бойцов, украинские силы «вообще не щадили». Владимир и Егор подтвердили, что сами видели, как контрактников неоднократно «обнуляли». Также ВСУ расстреливали мирных жителей, если они не могли предъявить документы и ничем это не могли доказать.