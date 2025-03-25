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Регион
25 марта, 14:39

Спасённый боец ВС РФ ищет солдата, который вытащил из-под вражеских пуль его и напарника

RT: Боец ВС РФ Юфер вынес двоих раненых товарищей под обстрелами

Боец Вооружённых сил России с позывным Дробыш ищет своего спасителя — солдата с позывным Юфер, который вытащил его на себе из-под пуль. В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен украинским БПЛА, ему пришлось самому себе отрезать часть ноги из-за гангрены. Об этом сообщает RT.

Раненому бойцу приходилось пить воду из луж и голодать по шесть дней, ожидая спасения. Помощь к нему пришла в виде Юфера и его напарника. Однако, когда те вытаскивали Дробыша на носилках, напарник подорвался на мине. Юферу пришлось вытаскивать двоих.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: «Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой! <...> Хочу его найти, сказать спасибо», — сказал Дробыш.

Ранее Life.ru рассказывал о подвиге командира расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из костромской «крылатой пехоты». Он смог в одиночку уничтожить колонну ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). В рамках боевых действий состав Костромского полка осуществляет операции в Часовом Яре.

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Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Полина Никифорова
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