Спасённый боец ВС РФ ищет солдата, который вытащил из-под вражеских пуль его и напарника

Боец Вооружённых сил России с позывным Дробыш ищет своего спасителя — солдата с позывным Юфер, который вытащил его на себе из-под пуль. В ноябре 2024 года Дробыш был тяжело ранен украинским БПЛА, ему пришлось самому себе отрезать часть ноги из-за гангрены. Об этом сообщает RT.

Раненому бойцу приходилось пить воду из луж и голодать по шесть дней, ожидая спасения. Помощь к нему пришла в виде Юфера и его напарника. Однако, когда те вытаскивали Дробыша на носилках, напарник подорвался на мине. Юферу пришлось вытаскивать двоих.

«Однажды его не было весь день, и я подумал, что он не придёт за мной. Но он вернулся и сказал: «Я же пообещал, что приду и вытащу тебя, обещал, что ты вернёшься домой! <...> Хочу его найти, сказать спасибо», — сказал Дробыш.