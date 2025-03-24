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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 марта, 05:25
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Командир «крылатой пехоты» в одиночку разбил колонну ВСУ в Часовом Яре

Командир расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» из костромской «крылатой пехоты» смог самостоятельно уничтожить колонну ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР). За подвиг военнослужащий получил звание Героя России. Об этом рассказал командир боевой машины РСЗО «Град» Костромского гвардейского артиллерийского полка с позывным Механик.

«Командир у нас хороший. Командир с нами работает Герой России. «Героя России» дали ему в 2022 году, разбил колонну [врага]. Работал он один», — говорит Механик в видео Минобороны.

В рамках боевых действий состав Костромского полка осуществляет операции в Часовом Яре. Деятельность военнослужащих поддерживается отрядами беспилотной авиации артиллеристов-десантников, которые выполняют воздушную разведку для обнаружения группировок противника.

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Ранее Life.ru рассказал, что российская армия смогла взять под свой контроль ещё одну территорию в ДНР. Бойцы освободили село Срибное в Покровском районе. Об успешной военной операции подразделений группировки войск «Центр» рассказали в Минобороны страны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Наталья Афонина
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