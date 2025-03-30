Кошку из зоны СВО доставили в Тюмень по просьбе мамы павшего бойца ВС РФ
Михаил Калашников и кошка Пуля. Обложка © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
Кошку из Лисичанска доставили в Тюмень по просьбе мамы погибшего в Курской области российского военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.
Кошку из Лисичанска привезли в Тюменскую область по просьбе мамы погибшего российского бойца. Видео © Telegram / Информационный центр Правительства Тюменской области
Когда началась СВО, тюменец Михаил Калашников (позывной Калаш) отправился помогать бойцам как волонтёр, а позже подписал контракт. Воевал в подразделении «Ахмат». В Лисичанске он подобрал бездомного котёнка, которого назвал Пулей, и часто отправлял маме фото своего пушистого подопечного.
Михаил героически погиб во время боев в Курской области. Его боевые товарищи, рискуя жизнью, вынесли его тело с поля боя, чтобы похоронить с почестями на Червишевском кладбище в Тюмени.
Во время открытия мемориала героям СВО мама Михаила Татьяна обратилась к спецпредставителю губернатора Николаю Савченко с необычной просьбой: найти кошку, которую так любил её сын. К тому моменту подразделение, где служил Михаил, давно сменило дислокацию. Прошло много времени, и казалось, что найти Пулю почти невозможно. Но для боевых товарищей «Калаша» это был вопрос чести.
Командиры «Ахмата» с позывными «Хохол» и «Тюмень» организовали поиски. И — чудо! Кошку нашли и доставили в Тюмень. Теперь Пуля будет жить у Татьяны — как живая память о сыне, который даже сейчас продолжает согревать её сердце.
Ранее Life.ru рассказывал о похожей ситуации в Белгороде, где искали новую семью для кошки Ману, которую увезли из зоны спецоперации. Она привязалась к российскому бойцу по имени Егор, но вскоре молодой человек пал в бою, и его пушистую подругу доставили в приют для бездомных животных. До пункта назначения её пришлось везти на танке, вездеходе и нескольких машинах.