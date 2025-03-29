Стал как родной сын: Семья в ДНР два месяца скрывала раненого российского солдата от ВСУ

Два месяца семья Юрия и Натальи Алакоз из посёлка Новый Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР) укрывала и ухаживала за тяжелораненым российским военнослужащим. Об этом сообщает RT.

Артём Князев с позывным Князь оказался в беде, выполняя боевую задачу. Пытаясь спастись от ударов украинских дронов, он спрятался под деревом, но ранения, полученные на поле боя, оказались столь серьёзными, что он едва мог двигаться.

«Я потерял счёт времени — как выяснилось позже, на улице я так провёл почти две недели. Потом пополз в дом на самой окраине, просто от безысходности. Ноги замёрзшие, всё на колотушках. Спустился в подвал, где сидели двое мирных жителей — муж и жена. Сейчас они для меня дядя Юра и тётя Наташа», — рассказал выживший солдат.

С того момента жизнь пары изменилась: супруги кормили и ухаживали за бойцом, не зная, как долго продлится этот период. После того как в посёлок вошли российские войска, Князь был перевезён в подвал, где находились другие раненые.

Сегодня Князь восстанавливается, а его спасители считают его частью семьи. Мужчина часто связывается с Юрием и Натальей, которые теперь воспринимают его как родного сына.