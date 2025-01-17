Приехавшей на танке кошке Ману из зоны СВО ищут новую семью после гибели хозяина-солдата

В Белгороде пытаются найти новую семью для кошки Ману, которую забрали из зоны СВО. Пушистая красавица временно живёт в приюте для бездомных животных «Причал». До точки назначения её везли сначала на танке, потом на нескольких машинах и на вездеходе, сказано в размещённом приютом объявлении.

Кошка ещё летом прибилась к российским военным. За ней начал ухаживать солдат Егор, который постоянно кормил животное и собирался забрать красавицу домой. К сожалению, несколько недель назад военнослужащий погиб и единственное о чём он попросил — не бросать животное.

«Внешне у неё нет никаких признаков заболеваний, добротные, упитанные щёчки, хорошая шерсть. Очень нежная, ласковая пампушка-говорушка», — рассказали в приюте.

В данный момент Ману находится в Белгороде. Её готовы отправить в любой город России или Белоруссии за счёт будущей семьи.