Приехавшей на танке кошке Ману из зоны СВО ищут новую семью после гибели хозяина-солдата
В Белгороде ищут новую семью для кошки, которая приехала на танке из зоны СВО
Кошка Ману, приехавшая с зоны СВО. Обложка © VK / Приют для бездомных животных "Причал", Белгород
В Белгороде пытаются найти новую семью для кошки Ману, которую забрали из зоны СВО. Пушистая красавица временно живёт в приюте для бездомных животных «Причал». До точки назначения её везли сначала на танке, потом на нескольких машинах и на вездеходе, сказано в размещённом приютом объявлении.
Кошка ещё летом прибилась к российским военным. За ней начал ухаживать солдат Егор, который постоянно кормил животное и собирался забрать красавицу домой. К сожалению, несколько недель назад военнослужащий погиб и единственное о чём он попросил — не бросать животное.
«Внешне у неё нет никаких признаков заболеваний, добротные, упитанные щёчки, хорошая шерсть. Очень нежная, ласковая пампушка-говорушка», — рассказали в приюте.
В данный момент Ману находится в Белгороде. Её готовы отправить в любой город России или Белоруссии за счёт будущей семьи.
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