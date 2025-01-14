В Москве спасатели пришли на помощь любопытной кошке, застрявшей головой в игрушке

В Москве спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла головой в игрушке. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

Спасатели освобождают кошку. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Кошка попала в беду в одной из квартир на улице Авиамоторной. Инцидент произошёл, когда питомец пытался поймать шарик в пирамидке, но, увлёкшись игрой, застрял. Вислоухая любительница приключений изрядно понервничала во время освобождения. Спасателям пришлось снимать кольцо от игрушки с её головы, что вызвало у животного немало стресса.

Кошку благополучно освободили, теперь она в безопасности.