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14 января, 19:05

В Москве спасатели пришли на помощь любопытной кошке, застрявшей головой в игрушке

В Москве спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла головой в игрушке. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».

Спасатели освобождают кошку. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

Кошка попала в беду в одной из квартир на улице Авиамоторной. Инцидент произошёл, когда питомец пытался поймать шарик в пирамидке, но, увлёкшись игрой, застрял. Вислоухая любительница приключений изрядно понервничала во время освобождения. Спасателям пришлось снимать кольцо от игрушки с её головы, что вызвало у животного немало стресса.

Кошку благополучно освободили, теперь она в безопасности.

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А недавно попавшего в беду кота спасли в московском парке «Зарядье». Пушистик забрался на дерево и сидел там три дня, пока ему на помощь не пришли спасатели.

Обложка ©

Telegram / Спасатели СпасРезерв

Анатолий Цейко
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