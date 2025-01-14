В Москве спасатели пришли на помощь любопытной кошке, застрявшей головой в игрушке
В Москве спасатели пришли на помощь кошке, которая застряла головой в игрушке. Видеозаписью поделился Telegram-канал «Спасатели СпасРезерв».
Спасатели освобождают кошку. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв
Кошка попала в беду в одной из квартир на улице Авиамоторной. Инцидент произошёл, когда питомец пытался поймать шарик в пирамидке, но, увлёкшись игрой, застрял. Вислоухая любительница приключений изрядно понервничала во время освобождения. Спасателям пришлось снимать кольцо от игрушки с её головы, что вызвало у животного немало стресса.
Кошку благополучно освободили, теперь она в безопасности.
А недавно попавшего в беду кота спасли в московском парке «Зарядье». Пушистик забрался на дерево и сидел там три дня, пока ему на помощь не пришли спасатели.
Telegram / Спасатели СпасРезерв