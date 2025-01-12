Сняли с самой макушки: В «Зарядье» спасли кота, который три дня просидел на дереве

В столичном парке «Зарядье» спасли кота, который забрался на дерево и просидел там три дня. Хвостатого хулигана несколько раз пытались спустить на землю, но он лишь карабкался выше. В финальной операции пришлось задействовать спасателей, автовышку и даже полицию, которая обеспечивала безопасность мероприятия.

«Пушистый нарушитель спокойствия нервировал посетителей и персонал парка. Котик оказался высоко на дереве, орал и никак не мог слезть», — сообщили сотрудники поисково-спасательного отряда «СпасРезерв».

Спасение кота. Видео © Telegram / Спасатели СпасРезерв

«Операторы автовышки отнеслись к задаче очень ответственно и с полной отдачей помогали спасателям. Им дважды пришлось менять положение автомобиля, иначе мы не могли дотянуться до кота. Тактический план кота остался неизменен. Он отчаянно лез вверх. В итоге сняли его с самой макушки дерева», — уточняется в сообщении.

Спасённого кота передали сотрудникам парка, которые вернули его в привычное место обитания и кормления. Спасательная операция вызвала настоящий ажиотаж среди посетителей парка: посмотреть на происходящее собралась целая толпа.