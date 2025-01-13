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13 января, 16:48

«Главный звоночек»: Пёс Трицикл подорвался на мине, спасая солдат в зоне СВО

RT: Пёс по кличке Трицикл подорвался на мине, спасая солдат в зоне СВО

Российские бойцы 344-го полка показали своего главного помощника в зоне СВО — пса Трицикла. Собака спасла их на Харьковском направлении, сообщает RT.

Пёс Трицикл подорвался на мине, но остался в строю. Видео © Telegram / RT на русском

Трицикл проявил исключительное мужество, подорвавшись на мине и таким образом спасая жизнь бойцов, которые шли позади. В результате взрыва у пёселя была ампутирована часть лапы, но он по-прежнему остался в строю. Солдаты называют Трицикла «главным звоночком», так как она громким лаем предупреждает их о приближении дронов противника.

Животные часто помогают бойцам СВО. Кошки ловят мышей, совершающих набеги на окопы и блиндажи, а также могут предупредить о наступлении врагов. В одном из подразделений танкистов на Донецком направлении держат перепёлок, при этом не ради еды. А две волчицы слышат подлёты беспилотников и предупреждают своих хозяев об опасности.

В Омске начали шить бронежилеты для собак, участвующих в СВО
В Омске начали шить бронежилеты для собак, участвующих в СВО
Обложка ©

Telegram / RT на русском

Полина Никифорова
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