«Главный звоночек»: Пёс Трицикл подорвался на мине, спасая солдат в зоне СВО

Российские бойцы 344-го полка показали своего главного помощника в зоне СВО — пса Трицикла. Собака спасла их на Харьковском направлении, сообщает RT.

Пёс Трицикл подорвался на мине, но остался в строю. Видео © Telegram / RT на русском

Трицикл проявил исключительное мужество, подорвавшись на мине и таким образом спасая жизнь бойцов, которые шли позади. В результате взрыва у пёселя была ампутирована часть лапы, но он по-прежнему остался в строю. Солдаты называют Трицикла «главным звоночком», так как она громким лаем предупреждает их о приближении дронов противника.