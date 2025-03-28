ВСУ несут тяжёлые потери под натиском Армии России под Суджей

Военнослужащие ВС РФ продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. Они достигли тактических успехов в районе села Гуево Суджанского района и продвигаются в направлении хутора Олешня. Информация об обстановке в регионе представлена на утро 28 марта телеграм-каналом WarGonzo.

«Российские войска продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Гуево. Также, российские войска продолжают движение в направлении Олешни», — говорится в сообщении.