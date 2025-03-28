ВСУ несут тяжёлые потери под натиском Армии России под Суджей
WarGonzo узнал о тактических успехах российских войск в Гуево Курской области
Военнослужащие ВС РФ продолжают наступление на позиции Вооруженных сил Украины в Курской области. Они достигли тактических успехов в районе села Гуево Суджанского района и продвигаются в направлении хутора Олешня. Информация об обстановке в регионе представлена на утро 28 марта телеграм-каналом WarGonzo.
«Российские войска продолжают выбивать ВСУ с территории Курской области. Есть тактические успехи ВС РФ в районе Гуево. Также, российские войска продолжают движение в направлении Олешни», — говорится в сообщении.
Ранее президент Владимир Путин заявил, что Армия России уничтожит и разгромит украинских боевиков в рамках СВО. Глава государства заявил, что у вооружённого конфликта будет только один исход — «мы их дожмём».
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