Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область применяли изощрённую тактику минирования территорий. Солдаты устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий, рассказал российский сапёр с позывным Потап.

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но [в Курской области] очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные... На самом деле в Курской области более изощрённо это делается, более по-злому. Если навредить, так навредить», — объяснил Потап в беседе с РИА «Новости».