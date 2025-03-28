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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
28 марта, 06:10

ВСУ расставили изощрённые ловушки для мирных жителей перед бегством из-под Курска

Сапёр ВС РФ Потап: Бойцы ВСУ изощрённо минировали территории в Курской области

Бойцы Вооружённых сил Украины (ВСУ) во время вторжения в Курскую область применяли изощрённую тактику минирования территорий. Солдаты устанавливали и прятали взрывчатку таким образом, чтобы мирное поселение получило как можно больше увечий, рассказал российский сапёр с позывным Потап.

«Ребята у нас опытные. Прошли много. Но [в Курской области] очень много сюрпризов. Минируются различные коробки, подарки разные... На самом деле в Курской области более изощрённо это делается, более по-злому. Если навредить, так навредить», — объяснил Потап в беседе с РИА «Новости».

Боец отметил, что целью солдат ВСУ было не убить гражданских, а нанести им увечья.

Life.ru узнал о подлом шаге отступающих ВСУшников
Life.ru узнал о подлом шаге отступающих ВСУшников

Ранее Life.ru писал, что в Курской области украинские военнослужащие разбросали множество мин и гранат производства НАТО, чувствуя своё поражение и стремясь причинить как можно больше вреда российским войскам напоследок. Подорваться можно, даже подобрав аптечку или электронную сигарету.

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Шедеврум / Life.ru

Андрей Бражников
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