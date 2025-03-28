Сапёр рассказал о взрывоопасных «сюрпризах» от ВСУ для любителей электронок

Украинские военные всё чаще прибегают к изощрённым методам минирования, оставляя за собой взрывоопасные ловушки для российских бойцов. Подорваться можно, даже подобрав аптечку или электронную сигарету, рассказал ТАСС старший сапёр отряда разминирования Роман Меньшинин.

Ефрейтор признался, что умение концентрироваться на мелочах он заполучил благодаря сирийской кампании. Иногда об опасности предупреждает чуйка.

«Бывает даже, что противник минирует электронные сигареты. Рассчитано на то, что человек возьмёт её в руки. Противник оставляет такие заминированные электронные устройства на земле или где-то в здании, как будто кто-то обронил. Также бывает, что минируют аптечки», — рассказал Меньшиков.