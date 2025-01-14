Life.ru узнал о подлом шаге отступающих ВСУшников

ВСУ начали минировать полевые свечи, оставляя свои позиции на фронте. По данным SHOT, «устройства» оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами.

ВСУ начали минировать полевые свечи. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, трофейные экземпляры были найдены в зоне СВО после уничтожения ПВД ВСУ. Среди заминированных свечек также были обнаружили ёмкости с жидкостью, в состав которых входят ядовитые вещества: предположительно, ими обрабатывали FPV-дроны.