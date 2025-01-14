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14 января, 12:31

Life.ru узнал о подлом шаге отступающих ВСУшников

SHOT: ВСУ начали минировать полевые свечи, оставляя свои позиции

ВСУ начали минировать полевые свечи, оставляя свои позиции на фронте. По данным SHOT, «устройства» оснащены тротиловой шашкой весом 200 грамм с поражающими элементами.

ВСУ начали минировать полевые свечи. Фото © SHOT

ВСУ начали минировать полевые свечи. Фото © SHOT

Как пишет телеграм-канал, трофейные экземпляры были найдены в зоне СВО после уничтожения ПВД ВСУ. Среди заминированных свечек также были обнаружили ёмкости с жидкостью, в состав которых входят ядовитые вещества: предположительно, ими обрабатывали FPV-дроны.

Предварительно, бойцы ВСУ минируют свечи, чтобы заряд мог сработать после того, как они покидают свои позиции в ходе наступления ВС РФ.

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Обложка ©

ТАСС / Александр Река

Никита Никонов
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