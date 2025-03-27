Подорвавшегося на мине ВСУ оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского

Тяжело раненого в Белгородской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова успешно транспортировали в московский НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.

Процесс транспортировки раненого оператора Дмитрия Волкова. Видео © Telegram / Московская медицина

«Дмитрий Волков, оператор Первого канала, раненый в [Белгородской области], сегодня ночью был доставлен в Москву», — говорится в сообщении.