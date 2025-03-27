Подорвавшегося на мине ВСУ оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского
Депздрав: Раненого оператора Первого канала доставили в НИИ Склифосовского
Тяжело раненого в Белгородской области оператора Первого канала Дмитрия Волкова успешно транспортировали в московский НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента здравоохранения Москвы.
Процесс транспортировки раненого оператора Дмитрия Волкова. Видео © Telegram / Московская медицина
«Дмитрий Волков, оператор Первого канала, раненый в [Белгородской области], сегодня ночью был доставлен в Москву», — говорится в сообщении.
Сообщается, что экстренные службы МАЦ и ЦЭМП успешно транспортировали раненого оператора на площадку Флагманского центра института Склифосовского при помощи вертолёта. Врачи оперативно перенаправили его в реанимацию.
Напомним, съёмочная группа Первого канала подорвалась на мине ВСУ во время работы в Белгородской области. Коллега Дмитрия Волкова, военный корреспондент Анна Прокофьева, скончалась на месте происшествия. А сам Волков получил тяжёлые травмы и был подключен к аппарату ИВЛ.
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