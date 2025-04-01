Военкоры показали зловонное складище трупов бойцов ВСУ, брошенных под Суджей
Military Theme Z показал видео с телами солдат ВСУ, брошенными в Курской области
Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChameleonsEye
Российские военнослужащие наткнулись на множество разлагающихся тел украинских солдат, брошенных их товарищами в Курской области. Шокирующее видео было размещено в соцсетях проекта Military Theme Z.
Военные корреспонденты отмечают, что на записи запечатлён опорный пункт ВСУ, который осуществлял логистическую поддержку между российской границей и Сумской областью Украины. После удара Армии России от этого объекта мало что осталось.
«Они лежат здесь и разлагаются, » – прокомментировал автор записи.
Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут тяжёлые потери под натиском ВС РФ под Суджей в Курской области. Российские военные достигли тактических успехов в районе села Гуево и продвигаются в направлении хутора Олешня.