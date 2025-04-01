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Регион
1 апреля, 10:58

Военкоры показали зловонное складище трупов бойцов ВСУ, брошенных под Суджей

Military Theme Z показал видео с телами солдат ВСУ, брошенными в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChameleonsEye

Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ ChameleonsEye

Российские военнослужащие наткнулись на множество разлагающихся тел украинских солдат, брошенных их товарищами в Курской области. Шокирующее видео было размещено в соцсетях проекта Military Theme Z.

Военные корреспонденты отмечают, что на записи запечатлён опорный пункт ВСУ, который осуществлял логистическую поддержку между российской границей и Сумской областью Украины. После удара Армии России от этого объекта мало что осталось.

«Они лежат здесь и разлагаются, » – прокомментировал автор записи.

Курское приграничье устлано сотнями тел брошенных бойцов ВСУ, которые разлагаются там месяцами
Курское приграничье устлано сотнями тел брошенных бойцов ВСУ, которые разлагаются там месяцами

Ранее Life.ru сообщал, что ВСУ несут тяжёлые потери под натиском ВС РФ под Суджей в Курской области. Российские военные достигли тактических успехов в районе села Гуево и продвигаются в направлении хутора Олешня.

Алексей Берковиц
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