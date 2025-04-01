Российские военнослужащие наткнулись на множество разлагающихся тел украинских солдат, брошенных их товарищами в Курской области. Шокирующее видео было размещено в соцсетях проекта Military Theme Z.

Военные корреспонденты отмечают, что на записи запечатлён опорный пункт ВСУ, который осуществлял логистическую поддержку между российской границей и Сумской областью Украины. После удара Армии России от этого объекта мало что осталось.

«Они лежат здесь и разлагаются, » – прокомментировал автор записи.