ВС РФ сорвали попытку побега морпехов ВСУ из Басовки в Сумской области
ТАСС: Морпехи ВСУ предприняли попытку побега из Басовки Сумской области
Группа украинских морпехов предприняла попытку сбежать из Басовки в Сумской области, однако она провалилась. Бойцы ВС РФ нанесли противнику огневое поражение, рассказали в российских силовых структурах.
«Из Басовки попыталось сбежать несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, по которым было нанесено комплексное огневое поражение. Противник с потерями продолжает отступать из населённого пункта», — сказано в сообщении ТАСС.
Также уточняется, что наши бойцы успешно выбивают украинские подразделения из Гуево в Курской области, а также районе Басовки и Весёловки с Сумской области. Штурмовые группы были уничтожены при поддержке танка.
А ранее Life.ru писал, что военная авантюра ВСУ под Курском закончилась провалом. Яростное наступление ВС РФ изолировало оставшиеся там недобитые формирования бойцов ВСУ. Тем временем командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что для установления полного контроля над Курской областью ВС РФ нужно вытеснить ВСУ из трёх населённых пунктов.
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