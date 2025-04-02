ВС РФ сорвали попытку побега морпехов ВСУ из Басовки в Сумской области

Группа украинских морпехов предприняла попытку сбежать из Басовки в Сумской области, однако она провалилась. Бойцы ВС РФ нанесли противнику огневое поражение, рассказали в российских силовых структурах.

«Из Басовки попыталось сбежать несколько групп украинских морпехов из 36-й отдельной бригады морской пехоты, по которым было нанесено комплексное огневое поражение. Противник с потерями продолжает отступать из населённого пункта», — сказано в сообщении ТАСС.