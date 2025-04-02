Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,5 тысячи бойцов

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились свыше 150 бойцов, а также два пункта управления беспилотниками в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей и 2 пункта управления БПЛА», — указано в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 71 570 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 бронетранспортёра, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).