Потери ВСУ в курском приграничье превысили 71,5 тысячи бойцов
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли более 150 военных в Курской области
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Вооружённые силы Украины (ВСУ) за прошедшие сутки лишились свыше 150 бойцов, а также два пункта управления беспилотниками в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«За сутки потери ВСУ составили более 150 военнослужащих, уничтожены 8 автомобилей и 2 пункта управления БПЛА», — указано в сообщении.
В оборонном ведомстве добавили, что всего за время боёв в курском приграничье ВСУ потеряли свыше 71 570 военных, 403 танка, 329 БМП, 293 бронетранспортёра, 2 242 боевые бронированные машины, 2 591 автомобилей, 592 артиллерийских орудия, 53 пусковые установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
А ранее Life.ru писал, что потери ВСУ в Курской области пополнились 180 фамилиями. По данным Минобороны РФ, российские войска также уничтожили два бронетранспортёра и четыре ББМ.