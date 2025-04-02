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Регион
2 апреля, 08:51

Украинская бабушка спасла двух наших раненых парней и получила гражданство России

Пенсионерка из Часова Яра втайне от ВСУ спасла двух раненых российских бойцов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 977_ReX_977

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 977_ReX_977

Мирная жительница Украины тайно помогла раненым российским военнослужащим, которые оказались под Часовым Яром. В настоящее время 70-летняя женщина эвакуировалась и получила гражданство России.

Пенсионерка проживала в своем доме, но после его разрушения в результате бомбежки Вооруженными силами Украины (ВСУ) ей пришлось переехать к матери. В декабре 2024 года она наткнулась на двух раненых российских солдат в подвале своего разрушенного дома. Один из них заверил её, что они не представляют угрозы.

С радостью встретив солдат, пенсионерка призналась, что долго ждала их появления. Рискуя своей безопасностью, она оказывала им первую помощь и готовила для них еду. В середине февраля 2025 года военнослужащие сообщили ей, что она должна быть эвакуирована. Возвращаться на Украину она не собирается.

«Это было страшно, но в те дни я почувствовала себя заново родившейся: у меня появился смысл жизни и силы. Позже ребята сказали мне: «Теперь вы часть нашей семьи», — поделилась пенсионерка в интервью нашим коллега из RT.

Люди просили хлеба: Бойцы ВС РФ сбрасывали с дронов еду голодающим жителям курского приграничья
Люди просили хлеба: Бойцы ВС РФ сбрасывали с дронов еду голодающим жителям курского приграничья

Ранее Life.ru рассказывал о жительнице села Казачья Локня в Суджанском районе Курской области, которая тайно воровала тушёнку у солдат ВСУ и делилась ею с местными жителями. Всё это происходило на фоне обстрелов. Женщина смело приближалась к позициям украинских военных и заполняла мешок с провизией.

Марина Фещенко
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