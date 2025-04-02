Мирная жительница Украины тайно помогла раненым российским военнослужащим, которые оказались под Часовым Яром. В настоящее время 70-летняя женщина эвакуировалась и получила гражданство России.

Пенсионерка проживала в своем доме, но после его разрушения в результате бомбежки Вооруженными силами Украины (ВСУ) ей пришлось переехать к матери. В декабре 2024 года она наткнулась на двух раненых российских солдат в подвале своего разрушенного дома. Один из них заверил её, что они не представляют угрозы.

С радостью встретив солдат, пенсионерка призналась, что долго ждала их появления. Рискуя своей безопасностью, она оказывала им первую помощь и готовила для них еду. В середине февраля 2025 года военнослужащие сообщили ей, что она должна быть эвакуирована. Возвращаться на Украину она не собирается.

«Это было страшно, но в те дни я почувствовала себя заново родившейся: у меня появился смысл жизни и силы. Позже ребята сказали мне: «Теперь вы часть нашей семьи», — поделилась пенсионерка в интервью нашим коллега из RT.