Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны вечером 3 марта уничтожили 17 украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

Стоит отметить, что только за последние сутки ВСУ четыре раза атаковали энергетическую инфраструктуру России, нарушив мораторий на удары по энергообъектам. Обстрелам подверглись Луганск, Курская, Белгородская и Запорожская области. В результате атаки на объекты газоснабжения и электростанции тысячи людей временно остались без света и газа.