Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских дронов
Российские системы противовоздушной обороны вечером 3 марта уничтожили 17 украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.
«В период с 21:00 до 21:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении ведомства.
Стоит отметить, что только за последние сутки ВСУ четыре раза атаковали энергетическую инфраструктуру России, нарушив мораторий на удары по энергообъектам. Обстрелам подверглись Луганск, Курская, Белгородская и Запорожская области. В результате атаки на объекты газоснабжения и электростанции тысячи людей временно остались без света и газа.
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