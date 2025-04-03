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Регион
3 апреля, 19:27

Над Курской областью менее чем за час сбили 17 украинских дронов

Российские системы противовоздушной обороны вечером 3 марта уничтожили 17 украинских беспилотников в небе над Курской областью. Об этом сообщило Минобороны России.

«В период с 21:00 до 21:55 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов»,говорится в сообщении ведомства.

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Стоит отметить, что только за последние сутки ВСУ четыре раза атаковали энергетическую инфраструктуру России, нарушив мораторий на удары по энергообъектам. Обстрелам подверглись Луганск, Курская, Белгородская и Запорожская области. В результате атаки на объекты газоснабжения и электростанции тысячи людей временно остались без света и газа.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Лия Мурадьян
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