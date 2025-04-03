Хинштейн дал обнадёживающий прогноз по освобождению Курской области

Курская область будет скоро полностью освобождена от ВСУ, этот момент не за горами. Соответствующее заявление сделал врио главы региона Александр Хинштейн.

«Совсем недалёк тот день, когда вся территория Курской области, я уверен, будет освобождена. Постепенно уже настраиваемся на мирный лад», — подчеркнул врио губернатора на встрече со спикером ГД Вячеславом Володиным;

Руководитель региона рассказал, что власти Курской области уже готовятся к восстановлению — постепенно разминируют территорию и делают первые шаги по возвращению мирной жизни. Хинштейн также представил информацию о мерах поддержки, оказываемых жителям региона, пострадавшим в результате агрессии Украины, и о ходе реализации проектов по восстановлению региональной инфраструктуры.